Mueller-onderzoek is klaar, deze onderzoeken lopen er nog rond Trump

Federale aanklager van Southern District of New York

Trump moet vooral dit onderzoek vrezen. Het richt zich op de geldstromen van de Trump-campagne, de financiering van zijn inauguratie en de rol van buitenlandse lobbyisten. Op het bord van deze aanklager liggen ook de zwijggelden die betaald zijn aan vrouwen met wie Trump affaires zou hebben gehad.

Trumps voormalige advocaat Michael Cohen is in laatstgenoemde zaak al veroordeeld tot drie jaar gevangenis. Cohen bekende dat hij in opdracht van Trump op illegale wijze de verkiezingen beïnvloedde door zwijggeld te betalen aan een pornoactrice en een Playboy-model.

Stad en staat New York

Ondernemen zit de Trump-familie in het bloed. Met zijn vader als mentor zette Donald Trump zijn eerste stappen in de lucratieve vastgoedwereld. Hij verdiende veel, maar wat hij precies aan belasting afdroeg, blijft onduidelijk. Hij is de eerste president in veertig jaar die zijn aangiften niet openbaar maakte.

Volgens een grootschalig onderzoek van The New York Times ontdook hij voor honderden miljoenen dollars aan belasting. Naar aanleiding van deze onthulling is de belastingdienst van de staat New York een onderzoek begonnen naar de belastingpraktijken van de Trump Organization, het moederbedrijf van zijn imperium.

Daar is nu een tweede onderzoek bijgekomen. Uit de recente getuigenverklaring van Michael Cohen kwam naar voren dat Trump sjoemelde met de cijfers van zijn bedrijf om gunstige leningen en verzekeringsdeals af te sluiten. De staat New York onderzoekt nu of Trump heeft gelogen over de waarde van zijn bedrijven.

Ook de Trump Foundation, zijn liefdadigheidsinstelling, moet eraan geloven. Justitie in New York onderzoekt of de Trump-familie zichzelf verrijkte met stichtingsgelden en of de fondsen werden aangewend voor Trumps campagne. Op last van de rechter heeft Trump al een einde moeten maken aan zijn stichting.

Federaal aanklager van Eastern District of Virginia

Jelena Choesjajnova is aangeklaagd voor inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016 en de tussentijdse Congresverkiezingen van 2018. Ze zou de accountant zijn geweest voor Internet Research Agency, een Russische trollenfabriek die aangeklaagd is voor het beïnvloeden van de publieke opinie door het gebruik van nepaccounts op sociale media.

Aanklagers van het Eastern District of Virginia onderzoeken ook of Trumps voormalige veiligheidsadviseur Michael Flynn voor het karretje is gespannen van Turkse lobbyisten.

Dagvaarding van de federale aanklagers van District of Maryland & District of Columbia

De bijverdiensten van Trump als president liggen al geruime tijd onder het vergrootglas van de staten Maryland en het aangrenzende District of Columbia. In tegenstelling tot vorige presidenten heeft Trump geen zogenoemde 'blind trust' opgezet, een constructie waarbij hij tijdelijk alle belangen in zijn bedrijven overdraagt aan anderen.

Dit werpt de vraag op of president Trump financieel baat heeft bij buitenlandse betalingen aan zijn ondernemingen en zich daarmee chantabel maakt. Zo hebben lobbyisten namens de regering van Saudi-Arabië in de maanden na Trumps verkiezingsoverwinning 500 hotelkamers geboekt in het International Trump Hotel in Washington DC. Ook de Amerikaanse overheid ging tijdens Trumps presidentschap in zee met hotels, restaurants en evenementenzalen die onder de Trump Organization vallen. Vijf federale overheidsinstellingen moeten nu inzicht geven in hun beweegredenen en de bedragen die daarmee gemoeid zijn.

Senaat

De inlichtingencommissie van de Senaat doet sinds 2017 onderzoek naar Russische inmenging in de presidentsverkiezingen. De commissie zegt vast te kunnen stellen dat Rusland de verkiezingen probeerde te beïnvloeden. De commissie heeft niet geconcludeerd dat Trump en Rusland samenzwoeren bij de presidentsverkiezingen.

Huis van Afgevaardigden

Verschillende Huis-commissies startten de afgelopen twee jaar onderzoeken. Nu de Democraten sinds januari de scepter zwaaien in het Huis, doen zij er een schepje bovenop. Nieuwe dossiers worden geopend en eerder afgeronde onderzoeken worden nieuw leven ingeblazen, omdat de Democraten vinden dat de Republikeinen genoegen namen met onzorgvuldig werk.

De speerpunten van de commissies overlappen met elkaar: Russische inmenging in de verkiezingen, Trumps buitenlandse financiële belangen, belemmering van de rechtsgang en of de Amerikaanse nationale veiligheid in het geding kwam door vanuit het buitenland uitgeoefende invloed: