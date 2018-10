VS verdenkt Russin van beïnvloeding verkiezingen

De Amerikaanse justitie klaagt een Russische vrouw aan die de naderende Congresverkiezingen in de VS zou willen beïnvloeden.

De 44-jarige Jelena Choesjajnova uit Sint-Petersburg zou verantwoordelijk zijn voor de geldstromen van 'Project Lakhta'. De groep wordt ervan verdacht op sociale media nepnieuws te willen versturen over politieke onderwerpen als migratie, wapenbezit en demonstraties over het volkslied bij het American football.

Volgens de openbaar aanklager wordt de groep financieel ondersteund door een Russische oligarch. Het OM zegt dat de groep het vertrouwen in de Amerikaanse democratische instituties probeert te ondermijnen en een wig wil drijven in het politieke systeem.

Vandaag uitten de gezamenlijke Amerikaanse inlichtingendiensten nog hun zorgen over "lopende campagnes" van Rusland, China en Iran om de naderende verkiezingen, en die van 2020, te beïnvloeden.

Midterms

De verkiezingen voor het Congres worden op 6 november gehouden. Tijdens deze zogenoemde midterms kiezen de Amerikanen de zetels van het Huis van Afgevaardigden, en een derde van de zetels in de Senaat.

De vorige stembusgang, de presidentsverkiezingen in 2016 die door Donald Trump werden gewonnen, werd volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten beïnvloed door Rusland. De Russen probeerden via nepnieuws de Democratische kandidaat Hillary Clinton in diskrediet te brengen, met als doel Trump in het zadel te helpen, concludeerde een Senaatscommissie in juli.