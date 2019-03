In de VS is speciaal aanklager Robert Mueller klaar met zijn onderzoek naar de Russische bemoeienis met de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 en de mogelijke betrokkenheid daarbij van leden van het campagneteam van Donald Trump. Dat heeft het ministerie van Justitie bekendgemaakt.

Het rapport ligt nu bij minister van Justitie William Barr, die het moet beoordelen. Barr mag bepalen wat er verder mee gebeurt, maar heeft wel al aangekondigd een eigen verslag te maken met een samenvatting van de inhoud. De hoofdpunten zal hij mogelijk dit weekend al aan het Congres sturen.

Het rapport is nog vertrouwelijk. De inhoud kan grote politieke gevolgen hebben, maar het is zeer onzeker wat ervan naar buiten zal komen. Voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, de Democraat Pelosi, zei direct dat het hele rapport openbaar moet worden gemaakt.

'Heksenjacht'

Een van de zaken die Mueller heeft onderzocht is of president Trump de rechtsgang heeft belemmerd door zijn Rusland-onderzoek te dwarsbomen. Zo heeft Trump FBI-directeur James Comey ontslagen. Comey leidde aanvankelijk het onderzoek naar Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen.

Trump heeft het onderzoek bij herhaling betiteld als "een heksenjacht".