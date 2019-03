Onhandig maar plichtsgetrouw: hoe premier May naar de brexit strompelt

'Politiek is geen spelletje'

May is na Margaret Thatcher (1979-1990) de tweede vrouwelijke Britse minister-president ooit als ze op 13 juli 2016 de opgestapte Cameron opvolgt als premier. Ze stapt in op een moeilijk moment: een maand eerder stemden de Britten in een referendum voor uittreding uit de Europese Unie.

Op het moment dat May premier wordt, staat ze bekend als een daadkrachtige ex-minister, die niet met zich laat sollen. Hoewel ze deel uitmaakt van de regering-Cameron, behoort ze niet tot het groepje vertrouwelingen van de premier. In haar leiderschapscampagne zet ze zich nadrukkelijk tegen hen af. "Politiek is geen spelletje", is haar slogan. Een van haar eerste daden als premier is het wegsturen van George Osborne, vertrouweling van Cameron, als minister van Financiën.

Een nieuwe Iron Lady lijkt in aantocht. Een partijgenoot noemt haar in die periode "een verdomd moeilijke vrouw". In 2017 weet ze daar in gesprek met de BBC handig een positieve draai aan te geven. "Een van mijn collega's omschreef me ooit als een moeilijke vrouw, de volgende die dat gaat merken is Jean-Claude Juncker", verwijzend naar de brexit-onderhandelingen met de voorzitter van de Europese Commissie.

Enigma

In een profiel van Channel 4 News uit 2017 wordt May, ook door vrienden, bestempeld als something of an enigma, een ietwat raadselachtige figuur. Ze geeft zelden een inkijkje in haar privésituatie of persoonlijke opvattingen. "De premier heeft een strikte selectie van drie privéonderwerpen die ze bereid is te bespreken", schreef een journalist van de Financial Times eens. "Schoenen, kleding en koken."

Volgens vrienden die ze leerde kennen in haar studententijd zit May echter anders in elkaar dan haar strenge imago doet vermoeden. Zo maakte ze als student haar toehoorders aan het lachen bij de debatvereniging. "Ze was erg grappig", zegt een vriendin over de student Theresa May.

Toch herinneren vrienden zich vooral haar tomeloze ambitie. "Op een dag zei ze bij het ontbijt: ik wil premier worden. Dat was in de herfst van 1974", zegt de vriendin. "Ze wilde dingen veranderen, dat was heel duidelijk. Ze wilde het socialisme terugdringen." Die politieke ambitie zat er al vroeg in: May was al lid van de Conservatieve Partij voordat ze ging studeren.

Plichtsbesef

Waar komt deze ambitie vandaan? En hoe kan het dat de zwaar bekritiseerde premier niet allang het bijltje erbij neer heeft gegooid? "Ze heeft een enorm plichtsbesef", legt NOS-correspondent Suse van Kleef uit. "Dat wordt vaak toegeschreven aan haar opvoeding, als dochter van een dominee."

Hoewel May net als haar voorganger Cameron geen voorstander is van brexit, blijft ze de woorden we will deliver brexit als premier herhalen. "Er is al heel vaak om haar aftreden geroepen, maar ze zegt door te gaan zolang de Conservatieve parlementariërs achter haar blijven staan", zegt Van Kleef. In december overleefde May nog een vertrouwensstemming in haar partij.

Naast haar opvoeding komt ook Mays karakter hierbij van pas. "Ze staat bekend als iemand die nooit opgeeft, dat zie je in het hele brexit-proces. De manier waarop ze overeind blijft is tekenend voor haar: weinig flexibel en zonder open te staan voor inbreng van andere partijen. Ze wil hoe dan ook haar eigen deal erdoorheen drukken."