Britse premier May overleeft stemming en kan aanblijven

De Britse premier May heeft de vertrouwensstemming in de parlementsfractie van haar Conservatieve Partij overleefd. Van de 317 Tories in het Lagerhuis spraken zich er 200 voor haar uit, alle anderen zegden het vertrouwen op.

Dat betekent dat ze kan aanblijven als partijleider en premier. Bovendien kan de fractie ten minste een jaar geen nieuwe vertrouwenskwestie stellen, waardoor haar positie na de politieke turbulentie van afgelopen dagen versterkt lijkt. Wel heeft ze kort voor de stemming aangekondigd dat ze haar partij niet zal leiden bij de volgende verkiezingen.

May op zoek naar meer zekerheden

Kort nadat de uitslag bekend was gemaakt, gaf May een reactie op de stoep van 10 Downing Street. Ze zei dat ze dankbaar was voor de steun en erkende dat er ook veel Tories geen vertrouwen hebben uitgesproken. Ze benadrukte dat politici nu moeten samenwerken in het landsbelang.

Ze wil nu proberen om van Europa extra zekerheden te krijgen over onder meer de kwestie van grens tussen Ierland en Noord-Ierland, het grootste struikelblok bij de brexit-onderhandelingen. May zei dat ze op deze manier tegemoetkomt aan de zorgen van parlementariƫrs.

May zal zich nu verder moeten concentreren op het door het parlement loodsen van het akkoord met de Europese Unie over de voorwaarden voor de brexit. De stemming daarover is uiterlijk 21 januari, heeft May beloofd. De stemming in de fractie maakt duidelijk dat het voor May nog altijd erg lastig zal zijn om het brexit-akkoord door het Lagerhuis te loodsen, zegt correspondent Suse van Kleef.

Wel zien medestanders van May de uitslag als een steun in de rug voor de premier, terwijl haar vijanden zeggen dat ze met deze uitslag eigenlijk moet aftreden. In die kringen wordt al nagedacht over de volgende stap: een motie van wantrouwen indienen tegen May in het Lagerhuis, om haar met steun van de oppositie alsnog weg te krijgen.