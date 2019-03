'Meltdown': na weer een nederlaag voor May lonkt uitstel brexit

"Ze hoopt van de chaos te profiteren", analyseert Van Kleef. "Haar argument is mijn deal en kort uitstel, of die deal wegstemmen en misschien wel helemaal geen brexit. Dat moet de hardliners in haar eigen partij over de streep trekken."

"May waarschuwt dat de EU waarschijnlijk de touwtjes in handen neemt als er voor de EU-top van 21 maart geen zicht is op een deal. Dat betekent dus dat we voor woensdag weer moeten stemmen over een deal die al twee keer massaal is weggestemd. Het wordt een circus hier."

"Een wanhoopspoging", noemt The Guardian het. "Laat de bullebakken uit de EU niet winnen", waarschuwde de pro-brexit Daily Express, die May's ultimatum als chantage ziet. "Twee jaar vagevuur", noemt The Sun een lang uitstel. Persbureau AP schrijft sarcastisch dat Britten zich massaal afvragen of May veel koppijn zal hebben van het continu haar hoofd tegen de muur bonken.