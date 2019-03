'Huis vol dwazen' bracht May een 'vernederende nederlaag' toe, wat nu?

De stemming van gisteren roept niet alleen de vraag op 'hoe nu verder?', maar ook 'hoe nu verder met May?' Van Kleef: "Ze is in office, not in power, zeggen ze hier. Dus nog wel in functie, maar ontdaan van alle macht." May verloor de stemming gisteren met grote meerderheid: 75 van haar eigen conservatieve parlementariërs negeerden het standpunt van hun eigen regering. "Ze is de regie totaal kwijt."

"Vandaag en morgen stemt het parlement over no deal en mogelijk over uitstel. Dus zij bepalen, May niet", zegt Van Kleef. "En als ze voor dat uitstel gaan, dan moet May daarmee naar Brussel en dan bepaalt de EU dus. Eigenlijk is May alleen nog maar de boodschapper, slechts in naam nog premier."

De stemming van gisteren liep stuk op de zogeheten backstop, kijk hieronder wat dat precies is: