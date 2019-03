Oud-minister Ritzen voorzitter raad van toezicht VMBO Maastricht

Oud-minister van onderwijs Jo Ritzen (PvdA) is de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). De vorige voorzitter stapte in november op na het examendebacle in Maastricht.

De eindexamens van 353 leerlingen van VMBO Maastricht werden afgelopen zomer ongeldig verklaard door de onderwijsinspectie. De scholieren hadden niet aan het centraal examen mogen deelnemen, omdat sommige toetsen tijdens het schooljaar niet waren afgenomen.

Het merendeel van de leerlingen kreeg uiteindelijk toch zijn diploma na het maken van hersteltoetsen. Desondanks werd de bestuursvoorzitter en de voorzitter van de raad van toezicht gevraagd op te stappen.

Jo Ritzen was van 1989 tot 1998 minister van Onderwijs. Hij was onder meer verantwoordelijk voor de invoering van de OV-studentkaart.