Levenslang voor Karadzic in hoger beroep

Radovan Karadzic (73) is in hoger beroep veroordeeld tot levenslang. De voormalige Bosnisch-Servische president wordt gezien als politiek eindverantwoordelijke voor de genocide in Srebrenica in 1995.

In maart 2016 werd Karadzic door het Joegoslaviëtribunaal nog veroordeeld tot 40 jaar gevangenisstraf voor genocide, misdaden tegen de menselijkheid en schending van het oorlogsrecht.

Het VN-hof in Den Haag dat het hoger beroep heeft behandeld, zegt nu dat die straf te laag is en niet in verhouding staat tot de ernst van de misdaden die onder het bewind van Karadzic zijn begaan. Levenslang is de hoogste straf die het hof kan opleggen.

Hoger beroep

Zowel de aanklagers als Karadzic waren tegen de uitspraak van het Joegoslaviëtribunaal in beroep gegaan. De aanklagers vonden de straf te laag, Karadzic vond dat het zeven jaar durende proces niet eerlijk was verlopen. Verder was hij het niet eens met conclusies die het tribunaal had getrokken en stelt hij dat zijn acties bedoeld waren om de Serviërs in Bosnië te beschermen.

Het hoger beroep diende niet bij het Joegoslaviëtribunaal zelf, omdat dat in 2017 is gesloten. Het is behandeld door het Mechanism for International Criminal Tribunals (MICT), een VN-hof dat lopende zaken afhandelt van het Joegoslaviëtribunaal en het Rwandatribunaal.

Het beroepshof heeft vrijwel alle bezwaren verworpen die Karadzic heeft ingebracht.

Srebrenica

Karadzic was politiek leider van de Bosnische Serviërs tijdens de oorlog in Bosnië in de jaren 90 en opperbevelhebber van de strijdkrachten. Daardoor was hij verantwoordelijk voor de genocide in Srebrenica in juli 1995, waarbij duizenden moslimmannen en -jongens werden gedood door generaal Ratko Mladic en zijn troepen. Ook speelde Karadzic een cruciale rol bij het beleg van Sarajevo, dat ruim 3,5 jaar duurde. Bij dat beleg kwamen 12.000 mensen om het leven.

Na de oorlog wist Karadzic jarenlang uit handen te blijven van het Joegoslaviëtribunaal. Pas in 2008 werd hij gearresteerd in de Servische hoofdstad Belgrado. Hij had een baard laten staan en deed zich voor als de alternatieve arts Dragan Dabic.