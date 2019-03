Hoofdverdachte aanslag Utrecht opgepakt, motief blijft onduidelijk

De hoofdverdachte van de aanslag vanmorgen in een tram in de Utrechtse wijk Kanaleneiland is opgepakt. Dat nieuws kwam helemaal aan het einde van een persconferentie aan het eind van de middag van burgemeester Van Zanen van Utrecht, samen met de hoofdofficier van justitie en de Utrechtse politiechef.

De drie konden nog geen enkele toelichting geven op de arrestatie van de 37-jarige Gökmen Tanis, die de afgelopen jaren voor een reeks misdrijven voor de rechter heeft gestaan en op wie de hele dag een klopjacht is gehouden.

Er is ook nog niets bekend over het motief van de verdachte. De autoriteiten sluiten een terroristisch oogmerk nog steeds niet uit; wel is het dreigingsniveau voor de provincie Utrecht teruggebracht tot het een na hoogste niveau 4. Dat niveau is ook in de rest van het land van kracht.

Familiekwestie

In de loop van de dag zijn ook verklaringen gekomen van bekenden van de man, die zeggen dat hij psychische problemen had en dat er een familiekwestie speelde. Volgens sommigen had de verdachte het voorzien op zijn ex, anderen denken dat zijn doelwit een lid van zijn schoonfamilie was.

In verband met de aanslag, waarbij drie mensen zijn omgekomen en vijf anderen gewond zijn geraakt, is ook nog een tweede verdachte opgepakt. De aanleiding daarvoor is onduidelijk.