Ooggetuige Utrecht: 'Toen ik bij hem was, blies hij zijn laatste adem uit'

Hij denkt dat het alles bij elkaar zo'n tien minuten duurde. Daarna is de schutter in een auto gestapt en weggereden. "Hij had waarschijnlijk een handlanger, die reed achter hem aan en toen hij klaar was met schieten kon hij instappen. Toen is hij gelijk verdwenen."

Zodra de man verdwenen was, ging Van Grinsven samen met de andere jongen terug om het meisje te helpen, maar zij kreeg al hulp van andere mensen. "Toen zijn we naar een andere man toegegaan. Die andere jongen riep 'zijn mond beweegt nog, hij leeft nog'. Maar op het moment dat ik bij hem was blies hij eigenlijk zijn laatste adem uit. Het had mijn opa kunnen zijn."

Van Grinsven is behoorlijk geschrokken van alle gebeurtenissen, zegt hij. "Normaal zie je dit soort dingen alleen maar op tv. Ik ben nog steeds een beetje in shock ervan, het is een raar gevoel. Ook zou ik heel graag willen weten hoe het met het meisje is afgelopen."