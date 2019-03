Verdachte aanslag Utrecht stond bij herhaling voor de rechter

Of de verdachte Gökmen Tanis inderdaad de schutter in de tram was staat nog niet vast. Ook is onduidelijk of de dader het in de tram op één persoon had voorzien, zoals sommige ooggetuigen hebben gezegd.

Het Turkse persbureau AA zegt bekenden van de verdachte gesproken te hebben; zij zeggen dat het schietincident in Utrecht met familie te maken heeft.

Relationele problemen

Dat beeld tekent zich ook af in verklaringen van inwoners van de wijken Kanaleneiland en Lombok, die Gökmen Tanis zeggen te kennen. Zij denken niet dat hij een terroristisch motief had. Weliswaar had hij periodes waarin hij als een gelovige moslim leefde, zijn baard liet groeien en lange gewaden droeg, maar op andere momenten dronk hij weer. Hij zou vooral instabiel zijn geweest. Ook zij weten dat hij veelvuldig in aanraking is geweest met de politie.

Volgens deze bronnen komt de aanslag waarschijnlijk eerder voort uit relationele problemen, dan dat er sprake is van een ideologisch of terroristisch motief. Zabit Elmaci, die met hem samenwerkte in een restaurantje waar Tanis actief was als afwasser, vertelt dat het een jaar of twee geleden slechter met hem ging vanaf het moment dat zijn vrouw of vriendin en hij uit elkaar gingen. Volgens twee bronnen heeft Tanis ook een zoontje.

Sommigen bronnen zeggen dat het Tanis' ex was op wie hij in eerste instantie zou hebben geschoten in de tram, volgens anderen was het slachtoffer een lid van zijn schoonfamilie.

Van officiële zijde wordt dit beeld niet bevestigd. "We houden alle scenario's open", zei politiewoordvoerder Bernard Jens over dit relationele motief. "We moeten die goed uitzoeken, ik kan hier inhoudelijks niets over zeggen."