Utrecht opgeschrikt na doden bij tram - dit weten we tot nu toe

Utrecht is vanochtend opgeschrikt door een aanslag in een tram. Daarbij heeft een schutter drie mensen doodgeschoten en zeker negen personen zwaar verwond. Drie van hen zijn er slecht aan toe. Of er sprake is van een terroristisch motief is onduidelijk.

In dit artikel geven we een overzicht van alle dingen die we tot nu toe weten. Dit artikel wordt geüpdatet.

De verdachte

Rond 10.45 uur uur krijgen hulpdiensten een melding dat er schoten zijn gelost in een tram op het 24 Oktoberplein. Sindsdien zoekt de politie met man en macht naar ten minste één schutter. Daarbij heeft de politie een foto verspreid van de 37-jarige Gökmen Tanis, die in Turkije is geboren.

Op de foto is Tanis te zien in een tram met een blauw jack aan. Het is niet uitgesloten dat er meer verdachten zijn. De politie laat weten rekening te houden met terreur. "Maar 100 procent zekerheid hebben we nog niet. Het zou ook kunnen dat het in relationele sfeer is."