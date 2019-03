Blokhuis wil dat bol.com stopt met verkoop boeken van antivaxers

Bol.com moet stoppen met de verkoop van niet-wetenschappelijke boeken waarin wordt betoogd dat kinderen niet gevaccineerd moeten worden.

Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid heeft de internetwinkel met klem gevraagd om deze publicaties niet meer aan te bieden. In het AD zegt hij: "Als je ziet hoeveel we in Nederland doen om het belang van vaccineren, allemaal volstrekt wetenschappelijk onderbouwd, te onderstrepen, dan werkt het nogal contraproductief als zo'n commerciële aanbieder boeken aanbiedt die 180 graden de andere kant uit gaan."

Hij kan bol.com niet verbieden om door te gaan met de verkoop en promotie van boeken van antivaxers, maar zegt dat hij wel in gesprek wil gaan met het bedrijf. Volgens Blokhuis staan er "keiharde leugens en klinkklare onzin" in de boeken.

Verantwoordelijkheid nemen

Blokhuis wijst erop dat de Amerikaanse internetverkoper amazon.com en Facebook wel al omstreden publicaties van hun websites hebben verwijderd. "Het zou verstandig zijn als bol.com ook zijn verantwoordelijkheid neemt."

De oproep aan bol.com past binnen een offensief dat Blokhuis is gestart tegen de anti-vaccinatieverhalen en vaccinatieweigeraars.

De Tweede Kamer wil dat het kabinet snel vergaande maatregelen onderzoekt om het aantal inentingen onder kinderen te laten stijgen.