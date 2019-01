Blokhuis: dalende trend gevaccineerde kinderen lijkt gestopt

De daling van het percentage kinderen dat wordt gevaccineerd lijkt tot stilstand te komen. Dat schrijft staatssecretaris Blokhuis aan de Tweede Kamer. "Hoewel deze signalen hoopgevend zijn, betekent dit niet dat we geen werk meer hebben te verzetten", meldt hij.

Uit voorlopige cijfers over 2018 blijkt dat ongeveer net zo veel kleine kinderen hun dktp-prik hebben gekregen als in 2015. Maar de percentages blijven nog steeds steken onder de veiligheidsgrens van 95. Dan is het risico op besmettingen voor iedereen vrijwel nul.

Ook de daling bij de vaccinatie van 12- en 13-jarige meisjes tegen baarmoederhalskanker is volgens Blokhuis gestopt. Maar de vaccinatiegraad is nog steeds laag. In 2018 werd nog maar 45,5 procent gehaald, terwijl dat 61 procent was in 2016.

Blokhuis gaat door met zijn offensief tegen de anti-vaccinatieverhalen en vaccinatieweigeraars. Ouders die hun kind weigeren in te enten worden uitgenodigd voor een gesprek met een jeugdarts of een jeugdverpleegkundige over de nut en noodzaak van vaccineren voor de gezondheid van hun kind en andere kinderen.