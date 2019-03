Wekdienst 16/3: laatste campagneweekend en weer grote demonstraties in Parijs

Wat heb je gemist?

De terrorist die in Nieuw-Zeeland zeker 49 mensen doodschoot, wilde nog meer slachtoffers maken. De 28-jarige Brenton Tarrant werd gestopt door de politie, maar wilde de aanslag nog voortzetten, heeft de Nieuw-Zeelandse premier Adern bekendgemaakt.

"De verdachte was in beweging, er lagen nog twee vuurwapens in zijn auto en het was absoluut zijn bedoeling om verder te gaan met zijn aanval", zei Adern tegen verslaggevers in Christchurch.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Aanstaande woensdag zijn Provinciale Statenverkiezingen én de waterschapsverkiezingen. Veel mensen vragen zich af waar ze precies voor stemmen, want wat doet de provincie precies?

We leggen het uit in deze video: