Verdachten bedreiging burgemeester Voerendaal gaan vrijuit

Het heeft de politie 35.000 uur aan onderzoek gekost, maar uiteindelijk niets opgeleverd: de twee verdachten van het bedreigen van de burgemeester van Voerendaal, Wil Houben, gaan vrijuit. De politie heeft te weinig bewijs om de mannen te vervolgen, schrijft De Limburger.

De verdachten, twee broers, werden in augustus gearresteerd, maar een maand later weer vrijgelaten. Het ging volgens Limburgse media om twee broers die noodgedwongen moesten vertrekken uit hun chalets op een woonwagenkamp in het dorp. De mannen hebben al jaren mot met de gemeente, onder meer vanwege een huurachterstand. Het OM heeft de zaak tegen hen nu moeten seponeren. Het onderzoek is gesloten.

Burgemeester Houben werd in februari vorig jaar bedreigd. Hij reed net bij zijn huis weg, toen een gemaskerde man uit de struiken stapte en een vuurwapen op hem richtte. Houben dook weg. De bedreiging was een van de incidenten die aanleiding waren voor maatregelen van minister Ollongren: zij richtte een landelijk team op dat bedreigde bestuurders bij moet staan.

37 medewerkers

Justitie en politie vonden de bedreiging van Houben een belangrijke zaak omdat het om een zware vorm van ondermijning van het openbaar bestuur ging, schrijft De Limburger. Daarom zette het OM twee officieren van justitie op de zaak en de politie 35 medewerkers.

Houben vindt het jammer dat het onderzoek niets heeft opgeleverd, maar is blij met al het werk dat het OM en de politie heeft verricht.