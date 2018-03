Bedreigde burgemeester Voerendaal krijgt veel steunbetuigingen

De burgemeester van de Limburgse gemeente Voerendaal zegt dat hij veel steun heeft gekregen nadat hij was bedreigd. Volgens Wil Houben hoeven burgers zich geen zorgen over hem te maken.

De VVD-burgemeester werd twee weken geleden door een gemaskerde man bedreigd met een vuurwapen. Het huis van de burgemeester wordt sinds kort dag en nacht bewaakt.

"Ik voel me goed en heb alles onder controle", schrijft Houben op zijn Facebook-pagina. "Het is alweer een paar weken geleden en ik had er, eerlijk gezegd, al een streep onder getrokken."

Reacties

Volgens L1 heeft Houben uit het hele land reacties ontvangen. Vooral de mensen die zelf slachtoffer zijn geweest van bedreigingen en intimidaties, hebben een gevoelige snaar bij de burgemeester geraakt. "Van al die verhalen en de mensen die vol schieten als ze mij ontmoeten, ben ik veel emotioneler dan de seconden dat ikzelf doelwit was. Ik heb enorm te doen met deze mensen en wil hen nog meer morele steun geven en toewensen dan ik heb gehad", schrijft Houben.

De burgemeester bedankt de gemeente Voerendaal, de politie, justitie en de minister-president. "Ik weet me gesteund door heel veel mensen. Ik heb er alle vertrouwen in dat ik verder niet onder het voorval zal lijden."