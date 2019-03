Boeing: software-update voor Boeing 737 MAX komt binnen een week

Het is de vraag of de twee crashes met hetzelfde mankement in het toestel te maken hebben. Luchtvaartautoriteit FAA, die toezicht houdt op fabrikant Boeing, heeft afgelopen week een notitie over de voortdurende luchtwaardigheid van de 737 MAX doen uitgaan. In die notitie is te lezen dat externe bronnen wijzen op de overeenkomsten tussen de crash in Ethiopië en die in Indonesië. Maar dit onderzoek is pas net begonnen, dus er kunnen nog geen conclusies worden getrokken.

Een woordvoerder van Boeing zegt dat de update de komende weken wordt uitgevoerd in de systemen van de 737 MAX-vliegtuigen. Wereldwijd staan er 387 Boeings 737 MAX geregistreerd. Enkele duizenden zijn nog in bestelling.