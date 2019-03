Opluchting voor May: Lagerhuis geeft toestemming voor uitstel brexit

Naast de stemming over het uitstel, waren ook amendementen ingebracht over de rol van het parlement in het brexit-proces. Met 312 tegen 314 stemmen krijgt het Lagerhuis nipt geen controle over de vervolgstappen, een enorme opluchting voor de regering. Ook het plan om via peilingen in het Lagerhuis te zoeken naar een alternatieve brexit-deal strandde, met 311 tegen 314 stemmen.

Verder haalde een voorstel voor een tweede referendum over de brexit het zoals verwacht niet. Met slechts 85 stemmen voor en 334 tegen heeft een nieuwe volksraadpleging het niet gehaald. De Labour-fractie zei voorafgaand aan de stemming al zich te onthouden, waardoor het amendement voor een tweede referendum al vrijwel kansloos was.

De vele stemmingen van vandaag volgden op twee dagen van nederlagen voor premier May. Die debatteerde zich dinsdag tevergeefs schor om haar deal met de EU te redden. Gisteren verwierp een meerderheid in het Lagerhuis een brexit zonder akkoord met de EU als mogelijkheid. Een alternatief daarvoor is uitstel van de brexit.