Zakenman verdacht van opdracht voor moord op Slowaakse journalist

De omstreden Slowaakse zakenman Marian Kocner wordt ervan verdacht opdracht te hebben gegeven voor de moord op journalist Jan Kuciak en zijn vriendin. Dat heeft het Slowaakse OM vandaag bekendgemaakt.

Kocner zit al sinds vorig jaar vast op verdenking van fraude. Onderzoeksjournalist Kuciak schreef veel over de dubieuze praktijken van vastgoedhandelaar Kocner.

Kuciak en zijn vriendin werden in februari vorig jaar in hun woning in Velka Maca doodgeschoten. De moord schokte het land. Tienduizenden Slowaken gingen de straat op om tegen corruptie en misbruik van EU-subsidies te demonstreren.

Italiaanse maffia

De protesten leidden uiteindelijk tot het aftreden van premier Fico. Kuciak deed ook onderzoek naar banden tussen Fico's adviseurs en de Italiaanse maffia.

Het OM presenteerde vandaag een 15.000 pagina's tellend rapport waarin uit de doeken wordt gedaan hoe Kocner de moord op Kuciak heeft georkestreerd. Volgens een van de vier verdachten die vorig jaar al werden opgepakt in verband met de moord, betaalde hij er 80.000 euro voor.

Belastingontduiking

Kocner wordt al jaren achtervolgd door verhalen over fraude en corruptie. In de periode voordat hij werd vermoord, werkte Kuciak aan een verhaal over ingewikkelde financiƫle transacties die Kocner deed om belasting te ontduiken.

Een maand voor zijn dood ontving hij nog een dreigend telefoontje. Kocner zei dat hij "Kuciak met speciale interesse zou gaan volgen". Kuciak deed aangifte bij de politie, maar daar werd nooit iets mee gedaan.