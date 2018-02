'Vermoorde Slowaakse journalist onderzocht banden maffia en politiek'

De Slowaakse journalist die zondag werd doodgeschoten, deed onderzoek naar corruptie in de hoogste politieke kringen in Slowakije. Lokale media melden dat hij een artikel wilde publiceren over banden tussen hoge ambtenaren en de Italiaanse maffia.

De 27-jarige Ján Kuciak werkte voor de nieuwssite Aktuality.sk. Hij werd zondag samen met zijn vriendin gedood bij een overval op zijn appartement. In de Slowaakse pers wordt sindsdien gespeculeerd over het motief voor de moord.

Een Canadese journalist die voor een Slowaaks medium werkt, zegt dat Kuciak hem kort voor zijn dood vertelde dat hij onderzoek deed naar de Italiaanse maffia. Die zou in Slowakije frauderen met EU-subsidies. Ook een belangrijke adviseur van de Slowaakse premier Robert Fico zou hierbij betrokken zijn.

Beloning van een miljoen

Volgens Fico misbruikt de oppositie de moord voor politieke doeleinden. Hij zegt er alles aan te zullen doen om de dader op te sporen en heeft een beloning van een miljoen euro uitgeloofd voor informatie die tot arrestaties kan leiden.

De oppositie ziet de regering als onderdeel van het probleem en is van plan vandaag in de hoofdstad Bratislava te protesteren tegen corruptie.