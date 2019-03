Inseminatie voorlopig voor alle vrouwen vergoed

Inseminatie wordt dit jaar nog voor alle vrouwen vergoed, ook voor alleenstaande of lesbische vrouwen. Dat is minister Bruins overeengekomen met de zorgverzekeraars, zo schrijft hij in antwoord op vragen van D66.

Eerder schreef Bruins de Kamer nog dat inseminatie niet voor alle alleenstaande en lesbische vrouwen vergoed kon worden. Daar ontstond veel ophef over. Nu schrijft Bruins dat hij de zorgen die ontstaan zijn begrijpt en daarom met een tijdelijke regeling komt.

Bruins komt dus tijdelijk terug van zijn besluit om de lijn van het Zorginstituut te volgen. Dat vindt dat de kosten te hoog worden als de basisverzekering alle vergoedingen dekt.

De tijdelijke regeling geldt niet alleen voor lesbische paren en alleenstaande vrouwen die nu al in een traject zitten, maar ook voor vrouwen die later dit jaar met een behandeling starten, laat Bruins weten.

Voor de toekomst wil Bruins wel een discussie over de vergoedingen.

Begin maart spraken we Marjon Weij. Zij kreeg na inseminatie haar zoon Gideon, maar zou een tweede behandeling niet kunnen betalen: