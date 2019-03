Veel vragen in Kamer over inseminatievergoedingen

Ze ontvangen schrijnende mailtjes van ongeruste vrouwen die midden in een traject zitten. "Wat nu, hoe nu verder?"

Partijen in de Tweede Kamer, waaronder GroenLinks, PvdA en D66, maken zich zorgen nu minister Bruins de Kamer vorige week schreef dat inseminatie niet voor alle alleenstaande en lesbische vrouwen vergoed kan worden.

Bruins volgt daarmee de lijn van het Zorginstituut, dat vindt dat de kosten te hoog worden als de basisverzekering alle vergoedingen dekt. Het vergoedingen van die behandelingen gebeurde jarenlang wel voor alle vrouwen.

Onacceptabel

Kamerlid Ellemeet (Groenlinks): "Onacceptabel. Lesbische en alleenstaande vrouwen hebben recht op dezelfde zorg als heteroseksuele stellen." Ellemeet wil snel in debat met minister Bruins van Zorg, maar ook met Van Engelshoven van Emancipatiezaken.

Ook de Kamerleden Ploumen (PvdA) en Bergkamp (D66) hebben veel vragen aan minister Bruins.

"Hoe verhoudt dit zich tot de wet gelijke behandeling?", wil Bergkamp weten. "De commissie gelijke behandeling heeft hier eerder uitspraak over gedaan, beleid dat in 2011 nog eens door het ministerie is bevestigd." Ze vraagt zich af waarom zorgverzekeraars en zorginstituut een andere lijn inzetten zonder politiek besluit of wijziging van het beleid.

Indicatie

De discussie ontstond vorig jaar toen een Gelderse zorgverzekeraar navraag deed over het gestegen aantal vruchtbaarheidsbehandelingen en merkte dat veel lesbische en alleenstaande vrouwen geen medische maar een sociale indicatie (het ontbreken van een man) voor de behandeling hadden.

Die sociale indicatie vindt het Zorginstituut, en nu ook de minister, geen reden voor een vergoeding. Bruins: "Hiermee ontstaat druk op de betaalbaarheid en kwaliteit van het verzekerde pakket, wat de solidariteit kan ondergraven om hier met elkaar voor te betalen."

Maar het is maar wat je als sociale indicatie opvat, meent homobelangenorganisatie COC. Twee vrouwen met een kinderwens kunnen elkaar niet bevruchten zonder medische hulp, dus dat kun je dan als medische noodzaak zien, redeneert de organisatie.

Petitie

Het COC is een petitie gestart die inmiddels door dertigduizend mensen is ondertekend voor het behoud van de vergoeding.

Wanneer behandelingen niet meer vergoed worden, komen vrouwen mogelijk ook nog eens uit bij donoren uit die niet gescreend zijn op geslachtsziekten en bij wie het registreren en handhaven van het aantal nakomelingen onmogelijk is. Een onwenselijke situatie, aldus de gynaecologenvereniging NVOG op haar site.

Er is dus veel onduidelijkheid voor de vrouwen die nu midden in een traject zitten. D66, GroenLinks en PvdA hopen dat de minister snel meer duidelijkheid geeft.