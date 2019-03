Dit weten we over de omstreden en in Europa geweerde Boeing 737 MAX

Welke maatschappijen vliegen wél gewoon door?

Air Canada, American Airlines, flydubai, Southwest Airlines (VS en Westjet (Canada) houden hun Boeings 737 MAX in de lucht. Ze zeggen allen de ontwikkelingen goed in de gaten te houden. Air Canada prees het toestel: "Deze vliegtuigen hebben uitmuntend gepresteerd op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid en klanttevredenheid."

Wat doet Boeing nu?

Boeing sprak vandaag zijn volledig vertrouwen uit in de veiligheid zijn toestel. Het bedrijf zegt in gesprek te blijven met zijn klanten en hun de informatie te verstrekken die ze nodig hebben om vertrouwen te hebben in hun vloot. "Op basis van de huidige informatie hebben we geen reden om nieuwe richtlijnen aan de maatschappijen te geven."

Het bedrijf komt wel binnen enkele weken met een software-update voor de toestellen. Die werd al aangekondigd na de Indonesische crash.

Kunnen de crashes trouwens ook toeval zijn?

Het is zeldzaam dat een bepaald type toestel in zo'n korte tijd twee keer neerstort. Laatste keer was in de jaren 70 met de DC-10, schrijft persbureau AFP. Daar veroorzaakte een defect in een laaddeur verschillende crashes.

Toch kan het ook toeval zijn, want onderzoek heeft zoals gezegd nog geen enkel verband aangetoond. De Delftse luchtvaartdeskundige Joris Melkert zegt daarover: "Het blijft opmerkelijk dat twee keer hetzelfde type van een gloednieuw toestel neerstort, maar dat kan totaal verschillende oorzaken hebben."

Melkert zou zelf gewoon nog het vliegtuig instappen. "Het is een gecertificeerd vliegtuig. Ik zeg nog steeds dat de rit over de weg naar Schiphol vele malen onveiliger is dan de vliegreis."