Tweede zwarte doos Lion Air-toestel gevonden in Javazee

Op de zeebodem bij Java is de cockpitvoicerecorder gevonden van de in oktober verongelukte Lion Air-vlucht. Daarop staat de communicatie tussen de piloten van de rampvlucht, die kan mogelijk belangrijke aanvullende informatie opleveren over de oorzaak van het ongeluk. Bij de crash kwamen alle 189 passagiers en bemanningsleden om het leven.

Anderhalve week geleden zei een woordvoerder van de Indonesische luchtvaartmaatschappij nog dat de zoektocht naar de tweede zwarte doos van het ramptoestel was opgegeven. Maar nu is die dus toch gevonden volgens de dienst die het ongeluk onderzoekt. Op dezelfde plek als de cockpitvoicerecorder zijn ook menselijke resten gevonden.

De afgelopen dagen was van de recorder een zwak signaal opgevangen; op een diepte van acht meter is hij gevonden, zegt een woordvoerder van de marine.

De andere zwarte doos, de cockpitdatarecorder, werd kort na het ongeluk al gevonden. Daaruit kwam naar voren dat de snelheidsmeter van de Boeing 737 MAX op zijn laatste vier vluchten niet werkte.

Vlucht JT610 was onderweg van Jakarta naar Pangkal Pinang op het eiland Bangka bij Sumatra. De twee maanden oude Boeing verdween kort na het opstijgen van de radar en stortte neer in de Javazee. Het is het ergste vliegtuigongeluk in Indonesiƫ sinds 1997.