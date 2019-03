Luchtvaartautoriteit FAA: Boeing 737 MAX 8 blijft luchtwaardig

De Amerikaanse luchtvaarttoezichthouder FAA heeft de Boeing 737 MAX 8 in een advies aan internationale luchtvaartorganisaties als "luchtwaardig" bestempeld, ondanks dat in de afgelopen vijf maanden twee gloednieuwe toestellen crashten.

Volgens de autoriteit worden beide crashes nog onderzocht en is het te vroeg om conclusies te trekken.

In oktober stortte een vliegtuig van de Indonesische maatschappij Lion Air neer kort na het opstijgen in Jakarta. Gisteren stortte een toestel van Ethiopian Airlines eveneens kort na vertrek bij de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba neer. Bij beide crashes kwamen alle passagiers om het leven.

In Indonesië waren er vermoedelijk problemen met de hoogteregelaars, bleek uit een tussentijdse evaluatie. Het is onduidelijk of de crash in Ethiopië door hetzelfde euvel is veroorzaakt.

China, Indonesië houden toestellen aan grond

De FAA benadrukt wel onmiddellijk maatregelen te nemen als analyses van de crashes daar aanleiding voor geven. De autoriteit is aanwezig op de rampplek in Ethiopië om onderzoek te doen.

De 737 MAX-serie van de Amerikaanse vliegtuigbouwer is populair. Sinds de lancering in 2011 zijn er wereldwijd zo'n 5000 besteld. Boeing heeft er 350 afgeleverd, waarvan 90 in China. De Kaaimaneilanden hebben er twee.

Na de crash van gisteren houden de Chinese luchtvaartautoriteiten alle Chinese Boeing 737 MAX 8-vliegtuigen aan de grond. Ook Ethiopian Airlines, Indonesië en de Kaaimaneilanden hebben alle vluchten met het toestel opgeschort.