Rijksmuseum naar Sri Lanka om te praten over teruggeven roofkunst

Het Rijksmuseum gaat in gesprek met Sri Lanka en Indonesiƫ over de teruggave van roofkunst. Directeur Taco Dibbits noemt het in Trouw schandalig dat Nederland zich er niet eerder om heeft bekommerd. "We hadden het veel eerder moeten doen. Daar is geen excuus voor."

Het hoofd van de afdeling Geschiedenis van het Rijksmuseum, Martine Gosselink, reist over twee weken naar Sri Lanka om te praten over de mogelijke teruggave van kunst. "De helft van het verhaal achter die voorwerpen ligt immers niet in Nederland", zegt Dibbits daarover.

Onder de stukken waar Gosselink over in gesprek gaat, is een antiek kanon en de diamant van Banjarmasin, een sultan op Borneo die het juweel ooit in bezit had. Later dit voorjaar reist ze naar Indonesiƫ.

Het Rijksmuseum kan overigens niet alleen bepalen dat het stukken teruggeeft. Ze zijn staatseigendom en daarom moet de minister van Cultuur instemmen.

Vorige week publiceerde het Nationaal Museum van Wereldculturen, een koepelorganisatie van meerdere musea, een leidraad voor teruggave van roofkunst. De koepel beheert de nationale volkenkundige collectie en bezit 375.000 voorwerpen. De koepel zei actief op zoek te willen gaan naar stukken in de collectie die in aanmerking komen voor teruggave.