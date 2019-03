Musea voor volkenkunde willen roofkunst teruggeven

Het Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW) gaat koloniale roofkunst ruimhartig teruggeven aan de landen van herkomst. Daarbij wacht het museum niet op claims, maar het gaat actief op zoek in zijn eigen collecties naar objecten die voor teruggave in aanmerking komen, melden NRC en Trouw.

Het NMVW is in 2014 ontstaan uit een fusie tussen het Tropenmuseum in Amsterdam, het Leidse Museum Volkenkunde en het Afrika Museum in Berg en Dal. Hoeveel objecten mogelijk worden opgeëist en door welke landen kan directeur Stijn Schoonderwoerd nog niet zeggen. "We weten dat een deel van onze collectie is verworven in de koloniale periode, een periode van grote machtsverschillen en onrecht", zegt hij tegen NRC.

Een voorbeeld van voorwerpen die mogelijk worden geclaimd zijn de zogenoemde Benin-bronzen, een collectie van enkele duizenden bronzen en messing beelden die eind 19e eeuw door de Britten is buitgemaakt in het huidige Nigeria. Dat wil de beelden terug. 139 ervan zijn in Nederland.

Hele museumwereld

De koepel beheert de nationale volkenkundige collectie en bezit 375.000 voorwerpen, waaronder sommige van honderden jaren oud. Het grootste deel komt uit Indonesië.

Als iets wordt teruggegeven, gelden er geen eisen voor de wijze van beheren. Omdat het om rijkseigendommen gaat, wordt het finale besluit tot teruggave genomen door de minister van Cultuur.

Schoonderwoerd verwacht dat deze aanpak op den duur in de hele museumwereld navolging zal vinden.