'Boeing moet heel snel uitzoeken wat er aan de hand is met de 737 MAX'

Alle verkooprecords werden verbroken toen Boeing de nieuwe generatie van de iconische 737-vliegtuigen aankondigde. De 737 MAX is relatief zuinig en daarom populair. Maar na twee vliegrampen in relatief korte tijd dreigt een smet voor Boeing en het succesvolle model.

Eind oktober stortte een toestel van Lion Air in zee met 189 doden tot gevolg. Vandaag lieten 157 mensen het leven toen een 737 MAX neerstortte in Ethiopië.

"Het is opmerkelijk dat er in korte tijd twee van die toestellen neerstorten", reageert luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de TU Delft. Over de oorzaak van de laatste ramp is nog niets bekend; bij Lion Air was er een probleem met de instrumenten die de hoogte bepalen.

"Bij het ongeluk vandaag zie je geen rare hoogteverschillen zoals bij Lion Air." Op het hoogste punt vloog dit toestel op 9027 voet, ruim 2,7 kilometer. "Maar het landschap is daar al 8130 voet hoog. Er zat effectief maar 273 meter tussen de grond en het vliegtuig", concludeert Melkert. Waarom dat zo was, is onduidelijk.

Na de ramp met de Boeing van Lion Air waarschuwde Boeing alle piloten van de 737 MAX voor een sensor die niet goed werkte. Het bedrijf kondigde aan met een software-update te komen, maar dat is nog niet gebeurd.