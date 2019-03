Overdosissen zware pijnstiller oxycodon flink gestegen

Deskundigen waarschuwen al langer voor het gebruik van oxycodon. Zij vinden dat het middel te snel wordt voorgeschreven en dat recepten te makkelijk worden herhaald. De grens tussen gebruik en misbruik is vaak dun.

Ook minister Bruins van Volksgezondheid maakt zich zorgen. Hij heeft aangekondigd maatregelen te nemen om het gebruik van zware pijnstillers terug te brengen. Dit gaat over oxycodon, maar ook over het middel fentanyl, waarvan het gebruik in tien jaar is verdubbeld.

De minister wil 'Amerikaanse toestanden' voorkomen, zei hij eerder. In de VS is pijnstiller- en heroïneverslaving een groot probleem. President Trump zei in 2017 dat het land erdoor in een "noodtoestand voor de volksgezondheid" verkeert.