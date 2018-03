De VS is in de ban van een opiaten-epidemie: wat is dat?

Geen wonder dat de regering in de VS spreekt van een epidemie.

En, wat opvalt aan de grafiek: zowat de helft van de Amerikanen die in 2016 overleed aan een overdosis, overleed aan een middel als fentanyl, oxicontin of vicodin - dat op recept verkrijgbaar is.

Want, anders dan je bij een epidemie zou denken, ontstond de opiaten-epidemie in de gezondheidszorg zelf. Hoe kan het dat zoveel Amerikaanse verslavingen beginnen in de spreekkamer van de dokter?