Hoe kan het gebruik van 'gevaarlijk spul' oxycodon zo sterk stijgen?

In Amerika kwamen in 2016 zo'n 42.000 mensen om het leven door een overdosis aan opioïden, zoals oxycodon. Nederland telde dat jaar zo'n 200 overdoses van alle drugssoorten bij elkaar.

Zo extreem als de opioïdencrisis in de VS is het in Nederland dus beslist niet. Toch wijzen de statistieken op een vergelijkbare trend, die ook in België zichtbaar is: steeds sneller krijgen patiënten een recept voor zware pijnstillers. Huisartsen schreven in 2015 zes keer meer van dit soort pijnstillers uit dan tien jaar geleden, bleek uit onderzoek in opdracht van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

De 22-jarige Sandra kreeg na een auto-ongeluk oxycodon voorgeschreven. Haar knieschijf was gebroken en ze had drie kniebanden gescheurd. Drie weken gebruikte ze het intensief tegen de pijn. "Je komt in een rustige staat van zijn terecht, waarin je geen pijn voelt. Het gaat langs je heen."