'Gebruik verslavende pijnstillers loopt uit de hand'

Deskundigen waarschuwen dat het voorschrijven van verslavende pijnstillers uit de hand loopt. Het aantal gebruikers van oxycodon is in zes jaar tijd verdrievoudigd, tot 439.000 per jaar. Volgens de Volkskrant beschrijven verslaafden afkickverschijnselen die doen denken aan die van heroïne.

Oxycodon werd eerder alleen voorgeschreven aan kankerpati├źnten, maar tegenwoordig krijgen ook mensen na een amandeloperatie of een botbreuk de pijnstiller vaak mee naar huis. Ook bij chronische pijn wordt het voorgeschreven.

Deskundigen zeggen in de krant dat ze zich zorgen maken omdat het middel verslavend kan zijn bij langdurig gebruik. Oxycodon is twee keer zo sterk als morfine.

Kennis

Volgens hoogleraar anesthesiologie Albert Dahan van het LUMC ontbreekt het vaak aan kennis. "Veel artsen geloven eigenlijk niet dat het zo verslavend kan zijn", aldus Dahan. Dokters worden volgens een andere hoogleraar onvoldoende opgeleid in pijnbehandeling.

Oxycodon wordt vaak door huisartsen via een herhaalrecept verstrekt. Huisarts Jos van Bemmel ontdekte tot zijn schrik dat hij jaarlijks bijna 20.000 pillen oxycodon voorschreef. "Ik was er zelf eerder ook niet alert op. Je krijgt als huisarts lange lijsten herhaalrecepten en een handtekening is zo gezet."

Het Nederlands Huisartsen Genootschap vindt dat gebruikers van sterke pijnstillers voor een herhaalrecept eigenlijk door de arts opnieuw moeten worden gezien. Ook zou het niet moeten worden voorgeschreven aan mensen die eerder verslaafd waren aan drugs, alcohol of tabak.