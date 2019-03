President Sudan laat vrouwelijke betogers vrij

De Sudanese president Bashir heeft de vrijlating bevolen van alle vrouwen die de afgelopen tijd zijn opgepakt bij betogingen tegen zijn bewind. Hij deed de toezegging op Internationale Vrouwendag, enkele uren nadat er weer demonstraties waren geweest in de twee grootste steden van het land.

In Sudan zijn al sinds medio december bijna dagelijks betogingen. Ze begonnen op lokaal niveau als protest tegen de prijs van brood, maar groeiden uit tot een breed verzet tegen president Bashir, die al dertig jaar aan de macht is.

Bij het neerslaan van de protesten zijn tientallen mensen omgekomen en honderden mensen opgepakt. Onder de arrestanten zijn naar schattingen van mensenrechtengroeperingen ruim 150 vrouwen.

Noodtoestand

In een poging de onrust te beteugelen, riep Bashir vorige maand de noodtoestand uit en ontbond hij het kabinet. Ook kondigde hij aan dat hij een deel van zijn politieke macht overdraagt aan de tweede man van zijn partij.

De maatregelen hebben niet geleid tot een einde van de protesten. Gisteren gingen in zowel Omdurman als Khartoem mensen de straat op. Volgens persbureau Reuters zette de politie in beide steden traangas in.