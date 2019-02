President Sudan ontbindt regering en roept noodtoestand uit

President Bashir van Sudan heeft in een rechtstreekse televisietoespraak de noodtoestand uitgeroepen. Ook heeft hij aangekondigd dat hij de regering van het land en van de deelstaten zal ontbinden.

De 75-jarige Bashir heeft te maken met grote weerstand in zijn land. Eind vorig jaar begonnen protesten tegen de prijsstijgingen en gebrek aan geld, maar die mondden uit in grote demonstraties tegen Bashirs bewind, dat al 30 jaar duurt.

Ook vandaag waren er protesten. De politie sloeg 200 demonstranten in de hoofdstad Khartoem met traangas uiteen. Een van de vakbonden die als aanjager van de demonstranten geldt heeft nieuwe demonstraties aangekondigd en eiste eerder al het vertrek van Bashir.

Of de maatregelen de demonstranten, die zich met duizenden tegen Bashir hebben gekeerd, tevreden zal stellen is niet duidelijk. Zelf is hij optimistisch. "We komen hier sterker, meer verenigd en meer vastberaden uit."

Derde termijn?

Bashir heeft al meermaals gezegd dat hij niet van plan is om voor een derde termijn te gaan.

Voor hij aan de macht kwam was hij generaal. Hij pleegde in 1989 een coup tegen de democratisch gekozen regering en is nooit meer weggegaan. Daarmee is Bashir een van de langstzittende Afrikaanse presidenten.

Vanwege zijn harde optreden tegen strijders en burgers in de provincie Darfur wil het Internationaal Strafhof Bashir berechten. Hij wordt onder meer verdacht van genocide.

Hij won verkiezingen in 2010 en 2015 en sloot een akkoord met rebellen in het zuiden van het land, die daarna Zuid-Sudan vormden.