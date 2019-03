President Sudan draagt deel van macht over na nieuwe protestgolf

De Sudanese president Bashir heeft na een dag vol hevige demonstraties opnieuw een toezegging gedaan aan het volk. Hij draagt een deel van zijn politieke macht over aan zijn plaatsvervanger. Bashir is, in ieder geval tot het volgende partijcongres, niet langer hoofd van zijn Nationale Congrespartij.

Die rol krijgt zijn kersverse adjunct Ahmed Mohamed Haroun nu. Haroun was tot vorige week nog gouverneur, maar werd recent gekozen als tweede man van de partij. Het Internationaal Strafhof wil Haroun overigens net als Bashir berechten voor oorlogsmisdaden tijdens de oorlog in Darfur in het westen van Sudan.

Politie mag meer

De laatste tijd zwelt het protest tegen Bashir aan en ook gisteren gingen mensen verspreid over het land de straat op. Vorige week greep Bashir in. Hij riep de noodtoestand uit, ontbond zijn kabinet en ontsloeg gouverneurs in 18 staten, die hij verving door veelal hoge militairen.

Ook voerde hij maandag een samenscholingsverbod in en gaf hij de politie meer bevoegdheden. Zo mogen veiligheidstroepen nu ieder gebouw in Sudan binnenvallen als ze iemand ergens van verdenken.

Tirannie

De belangrijkste vakbond in Sudan wil dat Bashir aftreedt en heeft opnieuw opgeroepen tot demonstraties. "Morgen is de dag dat we onze stem duidelijk laten horen aan het regime van corruptie en tirannie."

Bashir doet de protesten af als het werk van buitenlandse mogendheden die hem willen afzetten en heeft zijn rivalen opgeroepen om mee te doen aan verkiezingen als ze het land willen leiden. Volgend jaar worden die gehouden. Hoewel Bashir een grondwetswijziging in gang had gezet, zodat hij op kon voor een derde termijn, heeft hij het parlement onlangs verzocht dat voorstel aan te houden.