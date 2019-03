Moslimorganisaties willen betere bescherming tegen haat en discriminatie

Verschillende moslimorganisaties roepen de overheid op om Nederlandse moslims beter te beschermen tegen haat en discriminatie. Dat deden ze na het vrijdaggebed in de As-Soennah-moskee in Den Haag.

Zondag hingen leden van anti-islambeweging Pegida een kwetsend spandoek aan het adres van de profeet Mohammed op bij de moskee. Naast het doek stond een beledigende etalagepop van een man in Arabische kleding met een babypop in het kruis.

Vandaag kwamen honderden mensen en verschillende organisaties naar de moskee om hun steun te betuigen, schrijft Omroep West. De imam had tijdens de bijeenkomst een boodschap: "Laat je niet uitlokken en provoceren door lieden die onze islam proberen te beledigen. Dit zijn krachten die de samenleving proberen te polariseren en uit elkaar proberen te drijven." Volgens hem is het antwoord daarop het benadrukken van eenheid.

Oproep

Abdelhamid Bouzzit van het Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties Regio Haaglanden zei dat de daad van Pegida een aanslag was op de hele samenleving. "Onze samenleving bestaat uit mensen die geloven, mensen die in iets anders geloven, en mensen die helemaal niet gelovig zijn. Die samenleving willen deze daders kapot maken"

Hij deed daarna een oproep aan politici en opiniemakers om zich uit te spreken tegen haat en voor de rechten van moslims. "Niet in dubbelzinnige bewoordingen, maar door in actie te komen en reële bescherming te bieden. Bestrijd met alle wettelijke middelen die u heeft islamhaat, antisemitisme en alle vormen van haat die onze samenleving splijten."

Tahsin Cetinkaya van de Haagse Turks-Islamitische Culturele Stichting is het daar mee eens. Hij vindt dat de politiek de regels moet aanscherpen en moskeeën en gebedshuizen scherp in de gaten moet houden wat betreft aanvallen. Hij zegt geen bezwaar te hebben tegen demonstraties, maar vindt dat mensen met hun handen van gebedshuizen af moeten blijven.

Vlam in de pan

Onder de bezoekers van het vrijdaggebed waren ook niet-moslims. Zo was Ralph Levie van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam aanwezig. "Ik ben hier om te laten zien dat wat hier gebeurd is, echt niet kan en buiten alle perken is. Onze samenleving kent zowel antisemitisme als islamofobie. De enige manier om daar tegenin te gaan is te laten zien dat je ook heel goed samen kunt zijn."

De voorzitter van de As-Soennah-moskee riep op om de rust te bewaren na de actie van dit weekend. Volgens hem zijn er zondag veel boze moslims naar de moskee gekomen. Sommigen omdat ze iets wilden betekenen voor de moskee, anderen om te kijken of er nog mensen van Pegida waren. "Dat is iets wat mij zorgen baart. Er hoeft maar weer iets te gebeuren of de vlam slaat in de pan."