Spandoek over profeet bij As-Soennah-moskee, 'mensen waren zo geschrokken'

Op de gevel van de As-Soennah-moskee in Den Haag is vanmorgen een spandoek geplaatst met daarop een beledigende tekst over de profeet Mohammed.

Het spandoek moet volgens Abdelhamid Taheri, een medewerker van de moskee, vlak voor het ochtendgebed zijn opgehangen. Op het doek stond: 'Profeet Mohammed kinderneuker.' Bij het spandoek stond ook een etalagepop met een baard. De pop had een gewaad aan en een tulband op en droeg een babypop.

Volgens Taheri moest de pop Mohammed voorstellen "die seks had met een baby". De spullen zijn door de politie weggehaald.