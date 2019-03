Noord-Koreaanse documentaire zwijgt over mislukken top Kim en Trump

In de uitzending wordt dus niet genoemd dat de top voortijdig werd afgebroken omdat Trump en Kim geen akkoord konden bereiken over verlichting van de Noord-Koreaanse sancties. Trump vond dat Noord-Korea daar te weinig tegenover stelde bij de ontmanteling van het kernwapenprogramma.

Na de mislukte top zei de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken Ri op een persconferentie dat zijn land alleen gedeeltelijke opheffing van de sancties had geƫist, in ruil voor sluiting van het belangrijkste nucleaire complex in Yongbyon. Hij zei dat Washington "een kans verspeelde die misschien niet meer terugkomt". De persconferentie van Ri is niet te zien in de Noord-Koreaanse documentaire.

Vervolg onderhandelingen

Volgens Noord-Korea-deskundige Casper van der Veen wordt het afbreken van de top verzwegen omdat het regime niet aan het eigen volk wil laten zien dat de onderhandelingen zijn mislukt. Maar het laat ook zien dat het land nog niet klaar is met het diplomatieke proces. "Ze gebruiken geen oorlogstaal. Noord-Korea wil het onderhandelen over verlichting van de sancties nog steeds een kans geven."

Van der Veen ziet ook een opvallende parallel tussen de signalen uit de VS en Noord-Korea na het mislukken van de top. "Ook Trump blijft hameren op de goede banden met Kim."

Het valt de Noord-Koreadeskundige op dat in de documentaire duidelijk is te zien dat Trump vriendschappelijk omgaat met Kim en hem prijst als sterke leider. "Dat is smullen voor de propagandisten in Noord-Korea."