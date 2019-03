Aanklager: Uber niet aansprakelijk voor dodelijk ongeluk zelfrijdende auto

Taxidienst Uber is niet aansprakelijk voor het dodelijke ongeluk tussen een zelfrijdende auto van het bedrijf en een overstekende voetganger in maart vorig jaar. Dat schrijft een openbaar aanklager in de Amerikaanse staat Arizona.

De aanklager zegt dat het geleverde bewijs, onder meer een video van het ongeluk, geen reden geeft om het bedrijf te vervolgen. De keuze hiervoor wordt niet verder gemotiveerd. Business Insider schreef in november vorig jaar een groot verhaal over de afdeling van Uber die zelfrijdende auto's ontwikkelde. Daaruit kwam het beeld naar voren dat er intern veel problemen waren.

De vraag van aansprakelijkheid is interessant, omdat bij zelfrijdende auto's de vraag is wie uiteindelijk verantwoordelijk is op het moment dat de auto zelf rijdt. In het geval van de auto van Uber zat er nog een bestuurder in wiens taak het was in te grijpen indien nodig.

Meer onderzoek nodig

Verder adviseert de aanklager wel om de politie nader onderzoek te laten doen. Zo bestaat het vermoeden dat de video van het ongeluk geen accurate weergave is. Het advies is om een expert naar de beelden te laten kijken. Die zou ook moet constateren of de bestuurder, die in de seconden voor het ongeluk een video zat te kijken, wel verantwoordelijk kan worden gehouden voor het ongeval.

De zaak is niet onderzocht door de openbaar aanklager van het gebied in Arizona waar het ongeluk plaatsvond. Dat kantoor kon het onderzoek naar de rol van Uber niet doen vanwege belangenverstrengeling; Uber had een publiekscampagne gesponsord. Zij pakken het onderzoek nu alsnog op.

Het besluit valt goed uit voor Uber. Tegelijkertijd kan het nog zijn dat de Nationale vervoersveiligheidsraad en de het ministerie van Transport, die ook nog onderzoek doen naar het ongeluk, anders oordelen.

Weer de weg op

Het dodelijk ongeval betekende een forse terugval voor het bedrijf, dat zijn zelfrijdende auto's vervolgens maanden van de weg heeft gehouden. De auto's rijden sinds december weer rond, ook al waren er toen ook berichten dat nog niet alle problemen waren verholpen.

De familie van de overleden voetganger heeft vorige maand een claim ingediend tegen de stad Tempe, waar het ongeluk plaatsvond. De dochter en man van de 49-jarige vrouw eisen 10 miljoen dollar omdat de stad in hun ogen een onveilige situatie heeft gecreƫerd.