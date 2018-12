Uber mag in Pittsburgh weer de weg op met zelfrijdende auto

Taxidienst Uber mag van de Amerikaanse staat Pennsylvania weer tests uitvoeren met zelfrijdende auto's op de openbare weg. De proef werd in het voorjaar stopgezet na een dodelijk ongeluk.

Uber zei eerder deze maand al dat het weer wilde beginnen met een beperkte test in de stad Pittsburgh. Nu is er ook toestemming van de autoriteiten. De auto's zullen rijden tussen twee kantoren van het bedrijf, gaan niet harder dan 40 kilometer per uur en mogen niet rijden als het regent of donker is.

In maart reed een zelfrijdende auto van de taxidienst in Arizona een vrouw aan die de weg overstak. Ze overleed in het ziekenhuis. Uit onderzoek bleek dat de bestuurder een video op haar telefoon bekeek, waardoor ze te laat ingreep.

Het is nog niet duidelijk wanneer Uber de tests gaat hervatten. De toestemming geldt in eerste instantie voor een jaar.