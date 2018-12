Zelfrijdende auto Uber gaat weg weer op, maar 'er zijn nog problemen'

De belangen zijn groot en het is daarom des te opvallender dat er volgens The New York Times nog altijd problemen zijn. "De auto's reageerden langzamer dan mensen en hadden moeite om bepaalde testen te doorstaan, de laatste stap voordat ze terug de weg op kunnen", schrijft de krant op basis van interne documenten, e-mails en gesprekken met bronnen bij het bedrijf.

Op 27 november stuurde de manager van de afdeling die zelfrijdende auto's ontwikkelt een e-mail naar zijn medewerkers dat Ubers auto klaar was om weer de weg op te gaan. Het bedrijf moet nog wel toestemming krijgen van de staat Pennsylvania en die was er gisteren nog altijd niet, schrijft de krant. Het is onduidelijk in hoeverre alle problemen op dit moment zijn opgelost.

Een woordvoerder van Uber kon niet meteen op de berichtgeving reageren.

Chaos in de organisatie

Uit onderzoek van de NTSB, de instantie die in de VS onderzoek doet naar onder meer ongelukken op de weg, bleek dat de noodrem van de Uber waar in maart het ongeluk mee gebeurde uit stond. In november schreef Business Insider op basis van bronnen dat deze beslissing "het resultaat was van chaos in de organisatie".

Zelfrijdende auto's worden altijd als een belangrijk onderdeel gezien van de toekomst van Uber. Het bedrijf werkt nu nog met chauffeurs, maar die zouden op den duur moeten worden vervangen door auto's die zelfstandig rijden. Dat zou het mogelijk maken om auto's overal en altijd beschikbaar te hebben tegen een lage prijs; zo laag dat het niet meer interessant is om een eigen auto te hebben.

Daar is nog lang geen sprake van en ondertussen heeft Uber te maken met concurrentie van andere partijen, zoals Googles zusterbedrijf Waymo. Dat bedrijf test een taxidienst via een app, waarbij mensen door een zelfrijdende auto worden vervoerd.