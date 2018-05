Onderzoek: noodrem zelfrijdende auto Uber stond uit

Bij de autonome auto die in maart in de Amerikaanse staat Arizona een voetganger doodreed, stond de noodrem uit. Dat staat in een voorlopig onderzoeksrapport van de NTSB, de instantie die onderzoek doet bij ongelukken in het Amerikaanse weg- trein- en vliegverkeer.

Om te voorkomen dat de auto onvoorspelbaar rijgedrag vertoont, stond het systeem dat automatisch de remmen inschakelt als er een aanrijding of een andere noodsituatie dreigt uitgeschakeld, aldus het NTSB-rapport.

Geen waarschuwing

Uber gaat ervan uit dat de bestuurder ('backup driver') ingrijpt als dat nodig is. Het systeem waarschuwt de bestuurder echter niet. Volgens de NTSB waren alle andere systemen voor het autonoom rijden in de auto in orde.

Naar aanleiding van het ongeluk besloot Uber vandaag om volledig te stoppen met het gebruik van autonome voertuigen.

Bij het ongeluk in de stad Tempe kwam een 49-jarige vrouw om het leven. Ze stak in het donker de weg over. Uit het onderzoek blijkt dat de autonome auto de vrouw zes seconden voor ze werd aangereden waarnam.

Niet afgeleid

De chauffeur greep een seconde voor de aanrijding naar het stuur, maar remde te laat. In een verklaring voor de NTSB zegt de chauffeur dat ze het systeem van de auto in de gaten hield en dat ze verder niet was afgeleid.

Ondanks dat Uber is gestopt met het gebruik van autonome voertuigen, kunnen er volgens de NTSB nog geen conclusies worden getrokken voor het onderzoek volledig is afgerond.