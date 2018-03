Zelfrijdende auto van Uber rijdt voetganger dood

Een zelfrijdende auto van taxibedrijf Uber heeft in de Amerikaanse stad Tempe (Arizona) een voetganger doodgereden. Het slachtoffer is een vrouw die de straat overstak, naast het zebrapad. Ze overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

De Uber-auto reed op de automatische piloot, maar er zat wel iemand achter het stuur. Voor zover bekend is dit de eerste keer dat een zelfrijdende auto een voetganger heeft doodgereden. In 2016 kwam wel de bestuurder van een zelfrijdende Tesla bij een ongeluk om het leven.

Uber experimenteert met zelfrijdende auto's in Pittsburgh, San Francisco, Toronto en de regio Phoenix, waar ook Tempe onder valt. Al die experimenten zijn na het dodelijke ongeluk in Tempe opgeschort. Uber heeft zijn medeleven betuigd aan de familie van het slachtoffer en zegt volledig mee te werken aan het onderzoek naar het ongeluk.