Uber stopt definitief met zelfrijdende auto's in Arizona

Taxidienst Uber gaat niet verder met een testproject met zelfrijdende auto's in de Amerikaanse staat Arizona. Het bedrijf doet dat na een ernstig ongeluk met een van de zelfrijdende auto's in maart, waarbij een 49-jarige vrouw om het leven kwam.

Het taxibedrijf had alle zelfrijdende voertuigen na het ongeluk al van de weg gehaald, nadat Arizona de vergunning had ingetrokken. De auto's keren nu ook niet meer terug, blijkt uit een interne mail die in handen is van de website Ars Technica. Uber had in Arizona ongeveer de helft van z'n 200 zelfrijdende auto's rijden.

"We hebben het lastige besluit genomen om met ons werk in Phoenix te stoppen", schrijft het hoofd van de Uber-afdeling voor zelfrijdende auto's. "Maar we stoppen niet met de zelfrijdende auto. We werken aan een terugkeer op de weg, in Pittsburgh." Ook wil Uber gaan testen in San Francisco, waar het bedrijf zijn hoofdkantoor heeft.

Het gaat volgens Uber wel om een veel kleinere proef dan het bedrijf nu doet. Ook wil het taxibedrijf verder met testritten in Californiƫ. Door het beƫindigen van de proef verliezen ongeveer 300 mensen hun baan.

Uber bracht in maart beelden van het ongeluk naar buiten: