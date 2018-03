Beelden van ongeluk zelfrijdende Uber: bestuurder lette niet op

De persoon, die achter het stuur zit om in te grijpen in geval van nood, kijkt regelmatig omlaag en let niet op de weg. Ze schrikt op het moment van de botsing. Op de beelden is ook te zien dat het 49-jarige slachtoffer pas laat in beeld komt, omdat het donker is. Het ongeval gebeurde rond 10 uur 's avonds. Mogelijk heeft de auto de vrouw daarom niet kunnen signaleren.

Voor zover bekend is het het eerste dodelijke ongeluk met een zelfrijdende auto waarbij een andere verkeersdeelnemer dan de bestuurder is overleden. In 2016 overleed de bestuurder van een Tesla die op de automatische piloot reed.

Uber heeft de tests met de zelfrijdende wagens stilgelegd en belooft mee te helpen aan het politieonderzoek.