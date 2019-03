Energiesector onderzoekt fonds voor gedupeerde consumenten

Betalingsproblemen van klanten

In de energiemarkt wordt er rekening mee gehouden dat er meer energiebedrijven in de problemen komen. Een toenemend aantal mensen kan mogelijk de sterk gestegen kosten voor energie niet opbrengen en het is niet duidelijk of alle energieleveranciers voldoende reserves hebben om betalingsproblemen van hun klanten aan te kunnen. Bij één van de marktleiders, Essent, gaan de kosten per huishouden dit jaar met gemiddeld 270 euro omhoog.

Om problemen met het betalen van de hogere rekeningen voor te zijn hebben Essent en Nuon-Vattenfall de termijnbedragen voor de meeste klanten in december al verhoogd. Volgens een woordvoerder van Essent had een grote meerderheid van de consumenten hier geen problemen mee.

Compensatiefonds

De Consumentenbond en toezichthouder ACM pleiten al langer voor een fonds vergelijkbaar met het Garantiefonds Reizen van de ANVR. Klanten van een failliet energiebedrijf zouden uit zo'n fonds gecompenseerd kunnen worden als ze vooruit betaalde termijnbedragen door het faillissement kwijt zijn.

Belangenvereniging Energie Nederland zegt zo'n waarborgfonds nu te willen onderzoeken, maar wijst er ook op dat tot nu toe maar een heel kleine groep consumenten daadwerkelijk getroffen is. Misschien komt uit het onderzoek wel naar voren dat het beter is om het toezicht op de financiële gezondheid van de energiesector te verbeteren, in plaats van nog een kostenpost voor een waarborgfonds toe te voegen, zegt de belangenvereniging.