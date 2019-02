Energieleverancier die zich richtte op wanbetalers is failliet

Energieleverancier Robin is failliet verklaard. Het bedrijf richtte zich specifiek op mensen met betalingsproblemen, die vaak niet meer bij andere energieleveranciers terecht kunnen.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) zegt dat de klanten van Robin Energie de komende tijd gewoon gas en elektra blijven krijgen, dat is wettelijk zo geregeld. De curator van Robin Energie bekijkt nu of een energieleverancier alle klanten wil overnemen. Als dat niet zo is, dan worden ze verdeeld over alle andere energieleveranciers.

Tijdens het zoeken van een nieuwe energieleverancier kunnen de klanten niet overstappen of opzeggen. Na 13 maart kunnen klanten weer zelf besluiten of ze bij hun nieuwe leverancier blijven of dat ze alsnog overstappen.

Robin Energie bestond sinds 2010 en zocht klanten via bewindvoerders van mensen die in de schuldhulpverlening zitten. Het bedrijf adverteerde met teksten als: "Je oude leverancier heeft je afgesloten. Geen stress. Wij zorgen ervoor dat je uiterlijk binnen 24-48 uur na aanmelden weer voorzien bent, zodat je weer licht hebt en weer kunt koken."