'Botte afwijzing' factuur opruimkosten containers MSC Zoe

Er heerst onvrede rond het vergoeden van de kosten voor het opruimen van de spullen uit de overboord geslagen containers van vrachtschip MSC Zoe.

Kort na het verliezen van de containers boven de Waddeneilanden zei de rederij van het schip bereid te zijn alle opruimkosten te vergoeden. Maar een eerste declaratie van de gemeente Ameland van 36.000 euro is afgewezen.

"Zonder toelichting", zegt burgemeester Gerard van Klaveren. "We hebben een gespecificeerde nota ingediend, maar kregen een botte afwijzing terug. Er werd zelfs geen enkele vraag gesteld. Dat is wel heel bijzonder."

De burgemeester is ontstemd. Ook omdat declaraties van bedrijven die zijn ingehuurd om personeel en machines te leveren bij de opruimacties wel zijn goedgekeurd. "En we maken nog steeds kosten. Zo staan er nog altijd afvalcontainers op het strand."

Schiermonnikoog

Volgens de Leeuwarder Courant kreeg in ieder geval ook Schiermonnikoog vooralsnog nul op het rekest bij BMT, de Britse verzekeraar van rederij MSC.

De MSC Zoe verloor in de nacht van 1 op 2 januari zeker 345 zeecontainers tijdens zwaar weer, toen het bovenlangs de Waddeneilanden voer op weg naar de Duitse stad Bremerhaven.

In deze video uit januari (toen we er nog van uitgingen dat er 277 containers overboord waren geslagen) leggen we uit hoe dat kan gebeuren: